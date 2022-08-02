Eskişehir'de tramvay merkezindeki trafoda yangın çıktı, ulaşım 3 saat aksadı
Eskişehir'de tramvay merkezindeki elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle tramvayla ulaşım yaklaşık 3 saat sağlanamadı.
Eskişehir
Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi Merkezi'ndeki elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle kent içi ulaşımını sağlayan tramvay seferleri 3 saat yapılamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.