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Eskişehir'de tramvay merkezindeki trafoda yangın çıktı, ulaşım 3 saat aksadı

Eskişehir'de tramvay merkezindeki elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle tramvayla ulaşım yaklaşık 3 saat sağlanamadı.

Emrah Yaşar   | 02.08.2022
Eskişehir'de tramvay merkezindeki trafoda yangın çıktı, ulaşım 3 saat aksadı Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskişehir

Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi Merkezi'ndeki elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle kent içi ulaşımını sağlayan tramvay seferleri 3 saat yapılamadı.

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