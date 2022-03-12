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Eskişehir'de öğrencileri taşıyan minibüsle kamyon çarpıştı, 16 kişi yaralandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu biri ağır 16 kişi yaralandı.

Emrah Yaşar   | 12.03.2022
Eskişehir'de öğrencileri taşıyan minibüsle kamyon çarpıştı, 16 kişi yaralandı

Eskişehir

Ali İhsan Yetim (45) idaresindeki 20 AEH 078 plakalı minibüs, İnönü-Kütahya kara yolunda Tahir Üstünada yönetimindeki 34 FG 0258 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Yetim ve yedek şoför Veli İşeri (44) ile aynı araçta bulunan 10 lise öğrencisi ve 4 öğretmen yaralandı.

Yaralanan 16 kişi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet ve Şehir Hastanelerine kaldırıldı.

İşeri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Minibüstekilerin Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Lütfi Ege Anadolu Lisesi ile Pamukkale ilçesindeki BİLSEM Sanat Merkezi'nin öğrenci ve öğretmenleri olduğu, İstanbul'dan Denizli'ye döndükleri öğrenildi.

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