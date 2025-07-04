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Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yavuz Emrah Sever  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Eskişehir

Bardakçı ve Şükranlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Seyitgazi Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmeye çalışıyor.

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