Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Eskişehir
Bardakçı ve Şükranlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Seyitgazi Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmeye çalışıyor.
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