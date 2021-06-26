Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban'ın dosyası istinaftan geçti
FETÖ'ye ilişkin davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban hakkında verilen hüküm, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.
Ankara
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 10 yıl hapisle cezalandırılan Özdaban'ın dosyasına ilişkin kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince tamamlandı.
Kararda, yerel mahkemenin verdiği hükümde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.
Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanığa yönelik ceza artırımının yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.
Bu kapsamda sanık ve avukatının istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, Özdaban'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.
Hüküm
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, Özdaban'ın, 2012'de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevine atandığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yaptığı, ardından 24 Ağustos 2015'te Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirildiği ifade edildi.
Özdaban'ın, örgüt mensuplarının deşifre olmamak için kullandığı operasyonel hat üzerinden mahrem imam Adem Özer ile görüştüğünün tespit edilmesi üzerine 13 Ocak 2017'de gözaltına alındığı anlatılan kararda, ikilinin operasyonel hatları aynı tarihte aldıkları, baz kayıtlarına göre Özdaban'ın görevi kapsamında Ankara dışında bulunduğu sırada da bu hattı kullandığı kaydedildi.
Sanık Özdaban'ın 6 Temmuz 2012 ile 19 Aralık 2013 tarihleri arasında mahrem imamlarla karşılıklı 442 görüşme yaptığının tespit edildiği bildirilen kararda, darbe girişiminde yer aldığını itiraf eden eski yarbay Levent Türkkan ile gizli tanık "Abdullah"ın da Özdaban'ın örgüt üyesi olduğuna dair beyanda bulundukları belirtildi.
Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu vurgulanan gerekçeli kararda, operasyonel hat ile yapılan görüşme sayısı ve yerlerinin öneminin yanı sıra suçun işleniş şekli nedeniyle ceza alt sınırından uzaklaşılarak hüküm kurulduğu ifade edildi.
Bu kapsamda sanık Bekir Furkan Özdaban'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.