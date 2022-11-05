Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,649.10
BTC/USDT
21,408.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit vefatının 16. yılında kabri başında anıldı

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 16. yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı.

Barış Gündoğan   | 05.11.2022
Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit vefatının 16. yılında kabri başında anıldı Fotoğraf: Hakan Nural / AA

Ankara

Devlet Mezarlığı'ndaki törene CHP ve DSP heyetlerinin yanı sıra Ecevitçi Arayış Platformu üyeleri katıldı.

Ecevit'in kabrine çelenk bırakılmasının ve saygı duruşunun ardından dua okundu.

Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ecevit'i saygı, sevgi ve özlemle andıklarını söyledi.

Bülent Ecevit'in Türk siyasetinin en önemli isimlerinden biri olduğunu dile getiren Öztunç, şunları kaydetti:

"Bülent Ecevit, sadece bir siyasetçi değil aynı zamanda bir devlet adamıydı. İyi bir eşti, işi bir şairdi, iyi bir edebiyatçıydı, iyi bir insandı, dürüst, namuslu bir liderdi. Bülent Ecevit milyonların umudu oldu. Merhum Genel Başkanımız halkın çocuğu olarak geldi ve halkçı olarak veda etti. Haram yemedi, gücün peşine düşmedi. Şan, şöhret, para, pul hepsini elinin tersiyle itti. Sıkıntılı günler yaşadı ama hiçbir zaman geri adım atmadı. İnandığı doğru neyse o doğruyu söylemeye devam etti. Bizler onun evlatları, öğrencileri, kardeşleri olarak onun dürüst kimliği, namuslu duruşu, devlet adamlığı duruşunun arkasında yürümeye devam edeceğiz. Ruhu şad olsun."

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da demokratik sol düşüncenin kuramcısı Bülent Ecevit'i kaybetmenin üzerinden 16 yıl geçtiğini ve onu çok özlediklerini söyledi.

"Geçen 16 yılda siyaset sahnesinde yer alan her kim varsa dara düştüğünde onun ipine tutunma ihtiyacı hissetmiştir." diyen Aksakal, şöyle konuştu:

"Ülkemizde birçok şey değişti. Dünyada da büyük değişiklikler yaşanıyor. Gözü dönmüş emperyalist sistem dünya insanlığını neredeyse tamamen gözden çıkarmış, mazlum milletlerin üzerine bir kabus gibi çökmeye devam ediyor. Dahası, bölgemiz ve topraklarımız üzerindeki hayallerinden bugün dahi vazgeçmiş değiller. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına doğru giderken, toplumsal değer yargılarımızı, ulusal birliğimizi ve coğrafi bütünlüğümüzü hedefte tutmaya devam ediyorlar. Seni temin ederiz ki, demokratik solcular var oldukça bunu asla başaramayacaklar. Bizlere emanetin olan Demokratik Sol Partimizi halkın umut kapısı olarak daima açık tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Kadınlar küreselleşen kültürün, modern dünyanın baskılarını da yaşıyor
Hukukçuları buluşturan 3. Avrasya Hukuk Kurultayı sona erdi
Türkiye'de eğitime katılım oranı OECD ortalamasının üzerinde
"5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" devam ediyor
Schleicher: Pandemide yeni eğitim sistemleri oluşturduk

Benzer haberler

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit vefatının 16. yılında kabri başında anıldı

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit vefatının 16. yılında kabri başında anıldı

Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının üzerinden 16 yıl geçti

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının üzerinden 16 yıl geçti
Usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
İşlerini halletmekte zorlandığı için 62'sinde okuma yazma öğreniyor

İşlerini halletmekte zorlandığı için 62'sinde okuma yazma öğreniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet