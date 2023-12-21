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Esenyurt'ta araçtan 400 bin liralık "hayalet ekran" hırsızlığı

Esenyurt'ta park halindeki otomobilin yaklaşık 400 bin lira değerindeki gösterge paneli çalındı.

Abdülkerim Güzel  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Esenyurt'ta araçtan 400 bin liralık "hayalet ekran" hırsızlığı

İstanbul

Gökevler Mahallesi'ndeki bir otele dün konaklamak için giden Cengiz Kalmaz'ı bu sabah telefonla arayan resepsiyon görevlisi, aracının camının kırıldığını söyledi.

Aracın yanına gittiğinde yaklaşık 400 bin lira değerindeki gösterge panelinin çalındığını fark eden Kalmaz, durumu polise bildirdi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum"

Kalmaz, AA muhabirine, Ankara'dan kiraladığı otomobille İstanbul'daki otele geldiğini, aracı kapalı otoparka park etmesi için anahtarı valeye verdikten sonra odasına çıktığını anlattı.

Sabah resepsiyon tarafından aranınca otomobili kontrol ettiğini ve gösterge panelinin çalındığını gördüğünü belirten Kalmaz, şöyle devam etti:

"Son bir yılda aynı marka ve modeldeki 4 farklı araçtan aynı parçaları çalmışlar. Hepsi de bu otelin müşterileri. Arabayla yanaşıyorlar, camı kırıp, araçtan araca atlayıp, yaklaşık 2 dakikada parçaları alıp uzaklaşıyorlar. Zararım; 400 bin lira parça, 200 bin lira da işçilik olmak üzere yaklaşık 600 bin lira. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."

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