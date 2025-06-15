Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,517.20
BTC/USDT
105,045.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sakarya'da polis ekipleri, kimliğini kaybeden öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi

Sakarya'da kimliğini kaybeden öğrenci, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

Burak Uçar  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Sakarya'da polis ekipleri, kimliğini kaybeden öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi

Sakarya

LGS merkezi sınavına girmek için Serdivan ilçesindeki Zübeyde Hanım Ortaokulu'na gelen bir öğrenci, kimlik belgesini kaybettiğini fark etti.

Serdivan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polisler, kız öğrenciyi İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Polisler, sınavın başlamasına kısa süre kala öğrenciyi okula yetiştirdi.

Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı
Sıcaklıklar çarşambadan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la İsrail-İran çatışmasına ilişkin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklama
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarlarını yayımladı

Benzer haberler

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarlarını yayımladı

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarlarını yayımladı

Sakarya'da polis ekipleri, kimliğini kaybeden öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi

Polis baba, kendisini örnek alan oğluyla Denizli'nin huzuru için görev yapıyor

Kimliğini bulduğu öğrencinin son anda sınava girmesini sağladı

Kimliğini bulduğu öğrencinin son anda sınava girmesini sağladı

LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi

LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet