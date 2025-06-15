Sakarya'da polis ekipleri, kimliğini kaybeden öğrenciyi LGS sınavına yetiştirdi
Sakarya'da kimliğini kaybeden öğrenci, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.
Sakarya
LGS merkezi sınavına girmek için Serdivan ilçesindeki Zübeyde Hanım Ortaokulu'na gelen bir öğrenci, kimlik belgesini kaybettiğini fark etti.
Serdivan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polisler, kız öğrenciyi İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı.
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Polisler, sınavın başlamasına kısa süre kala öğrenciyi okula yetiştirdi.
Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.