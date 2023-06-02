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Erzurum'da şehir içi otobüslerinin karıştığı kazada 15 yolcu yaralandı

Erzurum'da iki şehir içi toplu ulaşım otobüsünün karıştığı kazada 15 yolcu yaralandı.

Muhammet Mutaf, Selami Küçükoğlu  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Erzurum'da şehir içi otobüslerinin karıştığı kazada 15 yolcu yaralandı Fotoğraf: Muhammet Mutaf/AA

Erzurum

Yakutiye ilçesi Şıh Köyü Caddesi'nde Yusuf Öztürk idaresindeki 25 H 0074 plakalı özel halk otobüsüne, Ayhan Çiftçi yönetimindeki 25 DM 201 plakalı Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait otobüs arkadan çarptı.

Kazada, her iki otobüsteki yolculardan Erol Y, Özlem Y, Ömer T, Rahime T, Memnune T, Tuğba T, Sebiha Y, Leyla T, Dilara D, Fatma Şifa A, Nurten U, Hacer K, Meryem K, Gamze A. ve Nazife Ç. hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri yolu çift yönlü bir süre trafiğe kapatarak önlem aldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Erzurum'da şehir içi otobüslerinin karıştığı kazada 15 yolcu yaralandı
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