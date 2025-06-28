Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,424.80
BTC/USDT
107,318.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kaspamında düzenlenen panele katılıyor Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı
logo
Gündem

Erzurum'da Oltu taşı ocağındaki göçükte ölü sayısı 3'e yükseldi

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

Muhammet Mutaf, Anıl Aydın  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
Erzurum'da Oltu taşı ocağındaki göçükte ölü sayısı 3'e yükseldi Fotoğraf: Anıl Aydın/AA

Erzurum

İlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vali Çiftçi, "İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi vefat etti, 2 kişi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor." ifadesini kullandı.

Vali Çiftçi, beraberindekilerle olay yerinde inceleme yaptı.

Olaya ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz Oltu ilçesi Tutlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Oltu taşı çıkaran bir ocakta 28.06.2025 günü saat 11.20 sıralarında göçük meydana gelmiştir. 3 işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ivedi şekilde sevk edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında "Göçük altında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde ulaşılan işçilerden biri olay yerinde vefat etmiş, iki işçi ise kaldırıldıkları Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da görev yapan Pilot Albay Maden, kalp krizi sonucu şehit oldu
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
Çölyak ve PKU hastalıklarına dikkati çekmek için pedal çeviriyorlar
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Benzer haberler

Erzurum'da Oltu taşı ocağındaki göçükte ölü sayısı 3'e yükseldi

Erzurum'da Oltu taşı ocağındaki göçükte ölü sayısı 3'e yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet