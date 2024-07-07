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Erzurum'da menfezden düşen otomobildeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde otomobilin menfezden düşmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Talha Koca  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Erzurum'da menfezden düşen otomobildeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzurum

M.F.U. (22) idaresindeki 16 KIK 88 plakalı otomobil, ilçe girişinde yaklaşık 5 metre yükseklikteki menfezden düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Nebizade Ünal (9), Zeynep Uçar (45), Erva Tuana (13) hayatını kaybetti, sürücü ile S.Ü. (39), E.Z.Ü. (11) ve E.N.U. (13) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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