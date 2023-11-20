Erzurum, Kars ve Ardahan'daki bazı yollar kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatıldı
Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Kars ve Ardahan'daki bazı yollar ulaşıma kapandı.
Erzurum
Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum-Çat ile Bingöl-Karlıova'nın 50-81. kilometreler arasındaki yolun yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldığını bildirdi.
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Bölge genelinde etkisini gösteren kar, söz konusu kara yolunun Bülbülan Geçidi'nde tipiye dönüştü.
Tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yolda ulaşım aksadı.
Çalışma yapmakta güçlük çeken ekipler, yolu tüm araç geçişlerine kapattı.
Ekipler, söz konusu yolda çalışma yapabilmek için tipinin dinmesini bekliyor.
Kars-Kağızman-Ağrı kara yolunda da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı bölgelere ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan Cumaçay tepesi mevkisi ve diğer bölgelerdeki yolların ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.
Kars ve Ardahan'da yollarda mahsur kalan 38 araç kurtarıldı
Kars'ta sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Hanlar Geçidi mevkisinde bir tırın yolu kapatması nedeniyle onlarca araç ilerleyemedi. Karayolları ekiplerince tırın kurtarılmasıyla, yol ulaşıma açıldı.
Ölçülü ve Tekneli köyü mevkisinde de buzlanma ve kar nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Bazı sürücüler yolda ilerleyemeyince geri dönerek ters yönde gitmek zorunda kaldı.
Ekiplerce yapılan çalışmada 25 araç mahsur kaldığı yerden kurtarılırken, ağır tonajlı tırlar da iş makineleriyle bulundukları yerden güvenli bölgeye götürüldü.
Yolda kalanlardan Adem Can, yoğun kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, "Kar ve fırtınadan dolayı yollar buz tutmuş, yolda kaldık, ekipler kar yağdığı için tuzlama çalışması yapmıyor, tüm araçlar yolda kaldı." dedi.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kayan ve kara saplanan 7 tır, 3 midibüs ile 3 otomobil Çıldır Belediyesine bağlı ekiplerce kurtarıldı.
Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine, bugün sürücülerin çoğunun hazırlıksız yakalandığını söyledi.
Azizoğlu, "Kar yoğun ve ani bastırdı. Birçok sürücü henüz kış lastiği bile takmamıştı. Bu durum bizim için çok zor oldu. Biz de belediye olarak karla mücadeleyi sorunsuz bir şekilde yapmaya çalıştık. Bu ana kadar 13 aracı kurtardık." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.