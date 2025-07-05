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Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden gece yarısına kadar Erzurum'un kuzey ve doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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