Günün ilk yarısında 46,9 dereceyle en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, öğleye kadar 19 ilde 40 derecenin üzeri görüldü.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.
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Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 19 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.
En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 46 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve 45,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi izledi.
Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği iller şöyle:
|İL/İLÇE
|SICAKLIK (C°)
|Adıyaman, Kahta
|43,9
|Ankara, Kalecik
|40
|Batman, Kozluk
|45,1
|Çorum, Kargı
|40,9
|Diyarbakır, Sur
|45
|Elazığ, Palu
|41,3
|Erzincan, Merkez
|42,2
|Gaziantep, Karkamış
|44
|Gümüşhane, Merkez
|40
|Iğdır, Aralık
|40,1
|Kırıkkale, Delice
|40
|Kilis, Elbeyli
|40,2
|Malatya, Doğanyol
|42,4
|Mardin, Nusaybin
|46
|Siirt, Kurtalan
|46,9
|Şanlıurfa, Ceylanpınar
|45,2
|Şırnak, Cizre
|45,7
|Tunceli, Merkez
|40,3
|Yozgat, Yerköy
|40,9