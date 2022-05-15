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Erzurum dağlarında kar, ovasında bahar renkleri hakim

Dağları beyaz örtüyle kaplı Erzurum'un ovalarına ilkbaharın gelişiyle rengarenk açan çiçekler ve eriyen karın etkisiyle akan sular güzellik katıyor.

İsmail Hakkı Demir   | 15.05.2022
Erzurum dağlarında kar, ovasında bahar renkleri hakim Fotoğraf: İsmail Hakkı Demir - Anadolu Ajansı

Erzurum

Kış aylarında yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Erzurum'un Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinin zirveleri, karlı görüntüleriyle mayıs ayında dikkati çekiyor.

Yılın büyük bölümü beyaz örtüyle kaplanan kentte, havaların ısınmasıyla dağ etekleri ve ovalarda bahar renkleri görülmeye başlandı. Karın erimesiyle yeşilin tonlarının hakim olmaya başladığı Erzurum'un ovalarında açan çiçekler ve akan sular fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.


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