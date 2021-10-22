Eren-13 operasyonları kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eruh kırsalında Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-İHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının terör örgütünü tam tasfiye etme inancıyla ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.