Dolar
13.54
Euro
15.51
Altın
1,831.57
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,045.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erdek'ten Marmara Adası'na 45 dakikada ulaşım sağlayan feribot seferleri başladı

Balıkesir'in Erdek ilçesinden Marmara Adası'na 45 dakikada ulaşım hizmeti sunacak feribot seferleri başladı.

Miraç Kaya   | 10.02.2022
Erdek'ten Marmara Adası'na 45 dakikada ulaşım sağlayan feribot seferleri başladı

Balikesir

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'ye bağlı "Bayramiç" isimli feribotun hizmete alınması amacıyla ana karada yer alan Narlı Mahallesi'ndeki iskelede tören düzenlendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, seferlerin hem Erdek ile Marmara ve Paşalimanı adalarında yaşayanlara hem de bu bölgelerin ziyaretçilerine hayırlı olmasını diledi.

Bu girişimin, turizmin canlanmasına da katkı sağlayacağını vurgulayan Şıldak, "Hep birlikte daha güzel hizmetlerin sunulması noktasında milletvekillerimizin değerli katkılarıyla, bu bölgedeki çalışmaların Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle çok daha yükseldiğini, çok daha ileriye gittiğini göreceğiz." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da seferlerin Erdek ve adalara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise bu hizmetin, ilçeleri için büyük katkı sunacağını ifade etti.

Adaları hiçbir zaman mahrumiyet bölgesi olarak görmediklerini anlatan Aksoy, "Bu ulaşım sorununu ortadan kaldırmaya söz verdik ve nihayet hep beraber başardık. Süreçte önemli katkıları olan Balıkesir Valimize, Çanakkale Valimize, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, GESTAŞ Genel Müdürümüze herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim 'Bayramiç' gemimize, kazasız, belasız seyirler nasip etsin inşallah." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Şıldak, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç'e plaket verdi.

Törene, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir ve Belgin Uygur, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Feribot seferleri her gün Narlı Mahallesi'nden Marmara Adası'na 08.00 ve 15.00, Marmara Adası'ndan Narlı'ya 11.30 ve 17.30 saatlerinde yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada haftalık verilere göre Kovid-19 vakaları yüzde 16 düştü
Kanada'da bazı eyaletlerde Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzatacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Grip veya Kovid-19 aşısından sonra 90 dakikalık egzersiz, bağışıklığı artırabilir

Benzer haberler

Erdek'ten Marmara Adası'na 45 dakikada ulaşım sağlayan feribot seferleri başladı

Erdek'ten Marmara Adası'na 45 dakikada ulaşım sağlayan feribot seferleri başladı

Ayvalık esnafı Yunan adalarına feribot kısıtlamasının kaldırılmasından memnun

Kazdağları'nda mahsur kalan askerler ve belediye personeline ulaşıldı

Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşılmaya çalışılıyor

Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşılmaya çalışılıyor
Kazdağları'nda tipi nedeniyle 17 askeri personel ile 4 belediye çalışanı mahsur kaldı

Kazdağları'nda tipi nedeniyle 17 askeri personel ile 4 belediye çalışanı mahsur kaldı
Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli