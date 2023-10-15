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Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından zirveye yakın bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Ergün Haktanıyan  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü

Kayseri

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede, gece saatlerinde başlayan kar, gün içerisinde de aralıklarla devam etti.

Yağış sonrası 2800-3917 rakımlı kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçüldü.

Erciyes Dağı'nın yüksek kesimleri karın ardından beyaza büründü.

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