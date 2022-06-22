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Marmaris’teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Değirmenyanı mevkiinden yayındayız
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Emniyet teşkilatından Muğla'daki orman yangınına TOMA desteği

Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile destek veriyor.

Yusuf Soykan Bal, Sertaç Bulur   | 22.06.2022
Emniyet teşkilatından Muğla'daki orman yangınına TOMA desteği Kaynak: EGM

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası emniyet teşkilatına ait TOMA'lar da devreye girdi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yangına müdahale etmesi için, 5 TOMA,103 araç ve 280 kişilik personel görevlendirildi.

Ayrıca, çalışmalara, Afyon ve Denizli'den 1, İzmir'den 5, Manisa'dan 2, Aydın'dan 3 olmak üzere toplam 12 TOMA ile 24 kişilik personel destek veriyor.

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