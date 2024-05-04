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Afet ve acil durumlarda gönüllü ekipler önemli çalışmalar yapıyor

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, afetlerde ve acil durumlarda eğitimli gönüllü ekiplerin önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Gökhan Zobar  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Afet ve acil durumlarda gönüllü ekipler önemli çalışmalar yapıyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Ulusal Edirne Sempozyumu'nda, deprem ve diğer afetler esnasında gönüllü ekiplerin rolü konuşuldu.

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya başkanlığındaki oturumda sunum yapan Mahalle Afet Gönüllüleri Çanakkale Koordinatörü Alper Usta, gönüllü ekiplere afetlerde önemli görevler düştüğünü söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, oturum sonrasında AA muhabirine, afet zamanlarında profesyonel ekiplerle koordineli çalışacak gönüllülere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu anımsatan Kaya, "Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü ekiplerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Arama kurtarma ve ilk yardım konusunda gönüllülere ihtiyaç var. Özellikle gençlerin gönüllülük esasına dayanan sertifikalı eğitimler alması gerekiyor. Mahalle afet gönüllüleri çok önemli. Son derece yararlı çalışmalar yapıyorlar. Biz de öğrencilerimizi bu konuda teşvik ediyoruz." dedi.

Usta ise mahalle afet gönüllülerinin afet yönetim ve müdahale süreçlerinin tamamına katılım sağladığını ifade etti.

Afetlerde ilk saatlerin çok önemli olduğunu ve başarılı çalışmalar yapmak için gönüllülerin eğitimler aldığını dile getiren Usta, "Afet öncesi hazırlık ve afet sonrası müdahale çalışmalarında ilk dakikadan, enkazın kaldırılmasına kadar tüm süreçlerde bilinçli insan gücünün önemi yadsınamaz boyutlardadır. Bu nedenle mahalle afet gönüllüleri, afet anında herkesin kendi oturduğu yerde, yerelinde organize olma biçimidir." diye konuştu.

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