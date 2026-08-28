Milliler, elemelerde ikinci tura galibiyetle başladı

[1/10] FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Litvanya Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı.

[2/10] FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Litvanya Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Basketbol takımından Adem Bona (ortada) ile Litvanya takımından Osvaldas Olisevicius (8) mücadele etti.

[3/10] FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Litvanya Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Basketbol takımından Adem Bona (ortada) ile Litvanya takımından Onuralp Bitim (10) mücadele etti.

[4/10] FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Litvanya Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Basketbol takımından Şehmus Hazer (2) ile Litvanya takımından Kristupas Zemaitis (30) mücadele etti.

[5/10] FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Litvanya Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Basketbol takımından Adem Bona (30) ile Litvanya takımından Augustas Marciulionis (31) mücadele etti.

[6/10] FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Litvanya Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Basketbol takımından Adem Bona (30) ile Litvanya takımından Marek Blazevic (solda) mücadele etti.

[7/10] FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Litvanya Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Basketbol takımından Adem Bona (30) ile Litvanya takımından Marek Blazevic (solda) mücadele etti.

[8/10] FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Litvanya Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Basketbol takımından Cedi Osman (sağda) ile Litvanya takımından Azuolas Tubelis (10) mücadele etti.

[9/10] FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Litvanya Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Basketbol takımından Cedi Osman (sağda) ile Litvanya takımından Azuolas Tubelis (sağda) mücadele etti.

[10/10] FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Litvanya Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Basketbol takımından Cedi Osman (sağda) ile Litvanya takımından Justas Furmanavicius (4) mücadele etti.