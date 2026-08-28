Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı

[1/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı.

[2/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncuları Zan Zuzek (4) ve Dimitrios Goutas (6) kısa süreli sakatlık yaşadı.

[3/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncuları Zan Zuzek (4) ve Dimitrios Goutas (6) kısa süreli sakatlık yaşadı.

[4/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncuları Zan Zuzek (4) ve Dimitrios Goutas (6) kısa süreli sakatlık yaşadı.

[5/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu Zan Zuzek (4) sakatlandı.

[6/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu Zan Zuzek (4) sakatlandı.

[7/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda kaşı açılan Gençlerbirliği oyuncusu Zan Zuzek'in (4) tedavisi sahada yapıldı.

[8/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda kaşı açılan Gençlerbirliği oyuncusu Zan Zuzek'in (4) tedavisi sahada yapıldı.

[9/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda kaşı açılan Gençlerbirliği oyuncusu Zan Zuzek'in (4) tedavisi sahada yapıldı.

[10/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda kaşı açılan Gençlerbirliği oyuncusu Zan Zuzek'in (4) tedavisi sahada yapıldı.

[11/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu İrfan Can Eğribayat (70), rakibi ile mücadele etti.

[12/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu Sekou Koita (20), rakibi Mustafa Yumlu (22) ile mücadele etti.

[13/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu Sekou Koita (20), rakibi Mustafa Yumlu (22) ile mücadele etti.

[14/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu Sekou Koita (20), rakibi Rodriguez Torrejon (65) ile mücadele etti.

[15/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu Ousmane Diabate (42), rakibi Mustafa Fettahoğlu (99) ile mücadele etti.

[16/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu Ousmane Diabate (42), rakibi Mustafa Fettahoğlu (99) ile mücadele etti.

[17/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu Ousmane Diabate (42), rakibi Mustafa Fettahoğlu (99) ile mücadele etti.

[18/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Erzurumspor FK oyuncusu Brandon Baiye (6), rakibi ile mücadele etti.

[19/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu Sekou Koita (20), rakibi Elisha Owusu (42) ile mücadele etti.

[20/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı.

[21/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu Zan Zuzek (4), rakibi Eren Tozlu (10) ile mücadele etti.

[22/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gençlerbirliği oyuncuları gol sonrası sevinç yaşadı.

[23/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gençlerbirliği oyuncuları gol sonrası sevinç yaşadı.

[24/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gençlerbirliği oyuncuları gol sonrası sevinç yaşadı.

[25/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gençlerbirliği oyuncuları gol sonrası sevinç yaşadı.

[26/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu xxx, rakibi xxx ile mücadele etti.

[27/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu xxx, rakibi xxx ile mücadele etti.

[28/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu xxx, rakibi xxx ile mücadele etti.

[29/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gençlerbirliği oyuncusu Adama Traore (14) attığı gölün ardından sevinç yaşadı.

[30/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gençlerbirliği oyuncusu Adama Traore (14) attığı gölün ardından sevinç yaşadı.

[31/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gençlerbirliği oyuncusu Adama Traore (14) attığı gölün ardından sevinç yaşadı.

[32/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gençlerbirliği oyuncusu Adama Traore (14) attığı gölün ardından sevinç yaşadı.

[33/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gençlerbirliği oyuncusu Adama Traore (14) attığı gölün ardından sevinç yaşadı.

[34/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Erzurumspor FK oyuncusu Orhan Ovacıklı (53), rakibi ile mücadele etti.

[35/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu Ousmane Diabate (42), rakibi ile mücadele etti.

[36/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu Zan Zuzek (4), rakibi Eren Tozlu (10) ile mücadele etti.

[37/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Gençlerbirliği oyuncusu İrfan Can Eğribayat (70), rakibi Eren Tozlu (10) ile mücadele etti.

[38/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Attığı gol sonrası Erzurumspor FK oyuncusu Eren Tozlu (10) sevinç yaşadı.

[39/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Atılan gol sonrası, Erzurumspor FK oyuncuları sevinç yaşadı.

[40/40] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Attığı gol sonrası Erzurumspor FK oyuncusu Eren Tozlu (10) sevinç yaşadı.