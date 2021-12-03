Dolar
13.77
Euro
15.58
Altın
1,772.84
ETH/USDT
4,601.50
BTC/USDT
57,038.00
BIST 100
1,906.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı’na katılıyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’da Cihanbeyli Belediyesi Tapu Teslim Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polisin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i silahla şehit eden sanık polis memuru Nasuh Çulcu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sayim Harmancı   | 03.12.2021
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polisin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakkari

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Çulcu ve avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Çulcu, önceki savunmasını tekrar ettiğini belirtti.

Cevher ailesinin avukatı da sanığın cezalandırılması yönündeki talebini yineledi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Ocak'a erteledi.

İddianamede, sanığın, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması talep edilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: Delta varyantında kazanılan tecrübe, Omicron ile mücadelede rehber olacak
Güney Afrika'da günlük vaka sayıları hızla yükseliyor
Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İspanya'da Kovid-19 vakaları 1 ayda 4,5 kat arttı

Benzer haberler

Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polisin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polisin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakkari'de iki mağarada silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve kar uyarısı

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın katlettiği 28 sivil için mevlit okutuldu

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın katlettiği 28 sivil için mevlit okutuldu
Hakkari'de kadın futbolcuların başarısı kız çocuklarını bu branşa yöneltti

Hakkari'de kadın futbolcuların başarısı kız çocuklarını bu branşa yöneltti
Terör örgütü PKK'nın İkiyaka'da katlettiği 28 sivilin acısı dinmiyor

Terör örgütü PKK'nın İkiyaka'da katlettiği 28 sivilin acısı dinmiyor