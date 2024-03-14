Emniyet Genel Müdürlüğü adına yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrencilere dair yönetmelik yürürlükten kaldırıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü adına yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrencilere dair yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
Ankara
Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.