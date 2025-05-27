Dolar
39.00
Euro
44.20
Altın
3,303.70
ETH/USDT
2,687.30
BTC/USDT
109,774.00
BIST 100
9,213.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" açılış programına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, "Kapadokya'nın büyüleyici coğrafyasında, her biri bir kültür taşıyıcısı olan stantları ziyaret ederken, yüzyılların damak mirasını korumaya gönül vermiş insanları tanımaktan da mutluluk duydum." ifadesini kullandı.

Orhan Onur Gemici  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" açılış programına ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevşehir'de açılışını gerçekleştirdiği "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Nevşehir'de Anadolu'nun verimli topraklarından, binlerce yıllık ocaklardan ve ustalığın el emeğinden süzülen bir gastronomi yolculuğuna tanıklık ettiklerini belirtti.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında kurulan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılışında, büyükelçiler ile eşleri, gastronomi ve medya dünyasından isimlerle bir araya geldiklerini aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kapadokya'nın büyüleyici coğrafyasında, her biri bir kültür taşıyıcısı olan stantları ziyaret ederken, yüzyılların damak mirasını korumaya gönül vermiş insanları tanımaktan da mutluluk duydum. Ne mutlu ki bu topraklarda üretmek, paylaşmak ve yaşatmak hala bir sevda işi. Gelenekten geleceğe köprü kuran her girişim gibi Anadoludakiler Kapadokya Pazarı da bir hafıza, bir minnet ve bir dönüşüm hikayesi. Türk mutfağının zenginliğini tanıtan, geleneksel reçetelerimize ve Anadolu'ya sahip çıkan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Nice bereketli sofralarda bir araya gelmek ümidiyle."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü, gece atlayışı ile başladı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
SOLOTÜRK'ten İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü öncesi prova uçuşu
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" açılış programına ilişkin paylaşım
Bağcılar'da 4 milyon liralık silahlı gasp güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" açılış programına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" açılış programına ilişkin paylaşım

Bakanlar Ersoy ve Kacır, Nevşehir'de "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" açılış programına katıldı

Emine Erdoğan: Türk mutfağı, dünya için halihazırda güçlü bir cazibe merkezidir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet