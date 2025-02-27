Emine Erdoğan'dan "2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı"na ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, edebiyatçı, yazar ve aktivist Şule Yüksel Şenler'e ilişkin,"İnanıyorum ki onun mirası, eli kitap tutan ve sorgulayan gençlerimizin kalplerinde daha da güçlenerek büyüyecek." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı"na ilişkin paylaşım yaptı.
Tarihi şahsiyetler, vizyonlarıyla, yaşattıkları değerler ve mücadeleleriyle insanlığa takip edilecek izler bırakırlar.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 27, 2025
İşte bu özel isimlerden biri olan Şule Yüksel Şenler, örnek direnişiyle bize rol model olmuş, yılmaz bir hak savunucusu.
Onun izinden giderek hatırasını… pic.twitter.com/8nESdhZrqI
Tarihi şahsiyetlerin vizyonlarıyla, yaşattıkları değerler ve mücadeleleriyle insanlığa takip edilecek izler bıraktığını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"İşte bu özel isimlerden biri olan Şule Yüksel Şenler, örnek direnişiyle bize rol model olmuş, yılmaz bir hak savunucusu. Onun izinden giderek hatırasını yaşatan 'Şule Yüksel Şenler Vakfı 2'nci Kitap ve Kültür Günleri' Gaziantep'te kitapseverlerle buluşuyor. Bu vesileyle gözleri ışıl ışıl gençlerimizin, Şenler'in hayatını ve kalemle, kitapla, sözün gücüyle aştığı zorlukları yakından tanımaları büyük bir mutluluk. Zira inanıyorum ki onun mirası, eli kitap tutan ve sorgulayan gençlerimizin kalplerinde daha da güçlenerek büyüyecek. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.