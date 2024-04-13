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Emine Erdoğan: Türk Polis Teşkilatımızın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Merve Yıldızalp, Çağla Koç  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Emine Erdoğan: Türk Polis Teşkilatımızın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum

Ankara

Emine Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun güvenliği, selameti, huzuru için gece gündüz demeden çalışan tüm polislerimizin gününü tebrik ediyor, Türk Polis Teşkilatımızın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Görevi başında şehit düşen bütün güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

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