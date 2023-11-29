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Gazze’li yaralıları taşıyan askeri uçak Etimesgut Havalimanı’na indi. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor. Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Hapishanesi önünde bekleyiş devam ediyor.
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Emine Erdoğan: Siviller için geçici ateşkes değil, derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Katliamla karşı karşıya kalan hamile kadınlar, yenidoğan bebekler, tüm siviller için geçici ateşkes değil, derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz." çağrısında bulundu.

Burcu Çalık Göçümlü  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Emine Erdoğan: Siviller için geçici ateşkes değil, derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, #FreePalestine etiketiyle Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Biz bugün, toprağı yastık, gökyüzünü yorgan edinen Gazze'deki masumların yanındayız. Filistin'in özgürlük mücadelesinin yanındayız. Çünkü dünyanın bir yerinde haksız bir dava uğruna masumlar acımasızca öldürüldüğü sürece hiçbirimiz, hiçbir yerde tam anlamıyla güvende olamayacağız.

Filistin Halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü'nde yeniden küresel vicdana sesleniyoruz, katliamla karşı karşıya kalan hamile kadınlar, yenidoğan bebekler, tüm siviller için geçici ateşkes değil, derhal kalıcı ve sürdürülebilir barış talep ediyoruz. Şüphesiz zalime değil, zulme düşman olan, kalbini kin ve nefretle doldurmadan merhameti ve kardeşliği tercih edenler bilsin ki yalnız değilsiniz. Türkiye, her ne olursa olsun daima mazlum ve masunların yanında olacak, Gazze'ye insani yardım göndermek için çalışacaktır. Ve inanıyorum ki, sonunda da insanlık galip gelecektir."

Emine Erdoğan paylaşımında ayrıca, İstanbul'da ev sahipliğini yaptığı "Filistin İçin Tek Yürek" konulu zirveye katılan lider eşlerinin konuşmalarından bölümlere yer verdi.

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