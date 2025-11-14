Dolar
42.33
Euro
49.20
Altın
4,102.71
ETH/USDT
3,235.10
BTC/USDT
97,082.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan: Birleşmiş Milletler'den dünyaya sunulan evrensel nitelikteki bu çağrı İstanbul'dan yeniden yükseliyor

Emine Erdoğan, "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi"ne ilişkin yaptığı paylaşımda "Birleşmiş Milletler'den dünyaya sunulan evrensel nitelikteki bu çağrı, ne mutlu ki şimdi İstanbul'dan yeniden yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Mikail Bıyıklı  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Emine Erdoğan: Birleşmiş Milletler'den dünyaya sunulan evrensel nitelikteki bu çağrı İstanbul'dan yeniden yükseliyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün açılışı yapılan Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde açılışını gerçekleştirdikleri "Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in Mirasını Yaşatmak" sergisinin İstanbul'daki açılış programında da uluslararası misafirlerle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şule Yüksel Şenler Vakfımız ile Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anma ve Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen 'Yankılar' sergisi, kelimelerin ve inançların sınırları aşarak nasıl ortak bir adalet çağrısına dönüştüğünü anlatıyor. Birleşmiş Milletler'den dünyaya sunulan evrensel nitelikteki bu çağrı, ne mutlu ki şimdi İstanbul'dan yeniden yükseliyor. Ülkemizin öncülüğünde insanlığa yöneltilen bu davetin, bir vicdan sesi olarak, ortak değerlerimizi hatırlatmasını ve gelecek kuşaklara ilham olmasını diliyorum. Zira onlar, kendi çağlarını aşan duruşlarıyla bugün de sınırların ötesine ulaşarak gönüllere yön çizmeye devam ediyor. İki güçlü mirası yaşatan bu anlamlı serginin, daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Paylaşımında Erdoğan, serginin açılış programına ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Birleşmiş Milletler'den dünyaya sunulan evrensel nitelikteki bu çağrı İstanbul'dan yeniden yükseliyor
Bakan Yumaklı, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın ailesini ziyaret etti
Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için toz taşınımı uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılına ilişkin paylaşım
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde 9 eylemde kreş yapımı karşılığında para temin edildiği iddiası

Benzer haberler

Emine Erdoğan: Birleşmiş Milletler'den dünyaya sunulan evrensel nitelikteki bu çağrı İstanbul'dan yeniden yükseliyor

Emine Erdoğan: Birleşmiş Milletler'den dünyaya sunulan evrensel nitelikteki bu çağrı İstanbul'dan yeniden yükseliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşım

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet