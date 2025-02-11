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Emine Erdoğan: Bilim kadınlarımız, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızları olacak

Emine Erdoğan, "Bilim kadınlarımız, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızları olacak. Adil ve herkese kucak açan bir dünya, onların emeği ve vizyonuyla tesis edilecektir." ifadesini kullandı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Emine Erdoğan: Bilim kadınlarımız, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızları olacak

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Bilimin gelişmesine ve insanlığın ilerlemesine katkı sağlayan tüm kadınlara şükranlarını sunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uzay çalışmalarının sürat kazandığı, yapay zekanın hayatın her alanında görünür olduğu günümüzde, kız çocuklarımızın eğitimlerinin başından itibaren STEM disiplinlerine yönelmeleri her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Yerli ve milli teknoloji hamlemiz günden güne ivme kazanırken, bayrağı daha da yukarıya taşıyacak olanlar kadınlarımızdır. Ülkemizin kazanımlarında ne kadar büyük bir pay sahibi olduklarını biliyor, onları lider pozisyonlarda görmekten iftihar ediyoruz. Bilim kadınlarımız, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızları olacak. Adil ve herkese kucak açan bir dünya, onların emeği ve vizyonuyla tesis edilecektir."

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