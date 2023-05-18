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Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 1 milyon 464 bin lira ceza kesildi

Elazığ'da ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan 6 kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 1 milyon 464 bin lira ceza uygulandı.

İsmail Şen  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 1 milyon 464 bin lira ceza kesildi

Elazığ

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, kent kırsalında salep soğanı toplandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Çalışma sonucu arazide 50 kilogram salep soğanı toplayan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Bu kişilere 1 milyon 464 bin lira ceza verildi.

Ekipler, salep soğanlarının toplandıkları bölgeye tekrar ekimini gerçekleştirdi.

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