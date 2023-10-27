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Elazığ'da freni patlayan midibüs 2 araca çarptı, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Elazığ'da freni patlayan midibüsün 2 araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Suat Öztürk  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Elazığ'da freni patlayan midibüs 2 araca çarptı, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

Merkez Yurtbaşı Belde Belediyesine ait, bir program için öğrencileri taşıyan M.D. yönetimindeki 23 HK 803 plakalı midibüs, Hastane Caddesi Pertek Kavşağı'nda freninin patlaması sonucu C.A. idaresindeki 06 DHM 572 plakalı otomobil ve Aslan Ülgün yönetimindeki 23 HL 339 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu biri ağır 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Aslan Ülgün (63), kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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