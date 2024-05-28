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EFES-2024 Tatbikatı'nda özel kuvvetlerden "sızma harekatı"

Oğuzhan Sarı  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
EFES-2024 Tatbikatı'nda özel kuvvetlerden "sızma harekatı"

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "sızma harekatı"nın videosunu paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Yüksek irtifa alçak açış" notuyla paylaşılan videoda, Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı personelin, askeri uçakla harekatın gerçekleştirildiği alana paraşütle atlayışına ilişkin görüntülere yer verildi.

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