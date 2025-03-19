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Edirne'de "ani hava değişimi" zirai ürünlerin gelişimini durdurdu

Edirne'de hava sıcaklıklarındaki ani düşüş tarlada ekili olan zirai ürünlerin gelişimini duraklatırken, meyve ağaçlarında yer yer çiçek dökülmelerine neden oldu.

Gökhan Zobar  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Edirne'de "ani hava değişimi" zirai ürünlerin gelişimini durdurdu Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Bölgede sıcaklıklar hafta başında düşüşe geçti.

Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Edirne'nin yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı etkili oldu.

Ani hava değişimiyle ekili ürünlerin gelişimi yavaşladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine son günlerde soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

Sıcaklıklarda ciddi bir düşüş olduğunu belirten Arabacı, "Eskilerin 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' deyimi vardı. Bu yılda da bunu yaşıyoruz. Mart ayında havalar hiç ummadığımız kadar sıcak olabiliyor, bazen de böyle dondurucu soğuklar oluyor." dedi.

Arabacı, şubat ve mart aylarının ilk yarısının sıcak geçmesinin ardından üreticilerin ayçiçeğinde erken ekim yaptığını ifade etti.

Havaların ısınması ve toprağın tava gelmesiyle kentte ayçiçeği ekiminin büyük bölümünün tamamlandığını anlatan Arabacı, "Soğuk hava ekilen ayçiçeğinin geç çıkmasına neden olur. Normal şartlarda toprak sıcaklığı iyi olduğunda ayçiçeği bir hafta içinde çıkması lazım. Ancak böyle soğuk olunca 20 güne kadar toprak altına kalabiliyor. Bu soğuklar ürünün çıkışını erteleyecektir. Ama çok büyük sorunlar yaşanacağını düşünmüyorum. Soğuk hava geçişi inşallah ürünlere zarar vermez." diye konuştu.


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Edirne'de "ani hava değişimi" zirai ürünlerin gelişimini durdurdu

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