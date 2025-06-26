Edirne’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edirne
Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, su tankeri ve 50’den fazla personelle müdahale ediliyor.
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Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipleri gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.