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Gündem

Edirne’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gökhan Zobar  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Edirne’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Doğukan Vurgun/AA

Edirne

Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, su tankeri ve 50’den fazla personelle müdahale ediliyor.

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Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipleri gönderildi.

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