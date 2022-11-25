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Düzce'de konut stokunun yeni olması depremde can kaybının önüne geçti

Düzce Belediye Başkanı Özlü, 5,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmamasına ilişkin, "Bu depremde bizi kurtaran, insanımızı kurtaran, konut stokumuzun yeni olmasıdır, 1999 Depremi'nden sonra aldığımız tedbirlerdir." dedi.

Ömer Ürer, Zafer Göder   | 25.11.2022
Düzce'de konut stokunun yeni olması depremde can kaybının önüne geçti

Düzce

AFAD tarafından Anıtpark'a kurulan çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, 2 yıl önce kentin tamamında kentsel dönüşüm gerçekleştirilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışmanın ardından strateji belgesi hazırladıklarını belirten Özlü, kentin 8 bölgesinde gerçekleştirmeyi amaçladıkları kentsel dönüşümün birinci etabının Kültür Mahallesi ve Sanayi Çarşı bölgesi olduğunu ifade etti.

Özlü, daha sonra diğer bölgelerde kentsel dönüşüme başlayacaklarına işaret ederek, kentteki yapı stokunun yüzde 20-25'inin yenilenmesi gerektiğini anlattı.

Kentteki eski yerleşim yerleriyle ilgili de bilgi veren Özlü, şunları kaydetti:

"Buralarda büyük ölçekli, bölgesel bazlı kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştireceğiz. Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla da bu konuları istişare ettik. Belgelerimizi de daha önce zaten bakanlığa sunmuştuk. Birtakım cari işlerimiz var. Hala yürütmekte olduğumuz, Düzce'nin içme suyu altyapısının tamamının yenilenmesi gibi. Bunlarla birlikte, bugünlerde bölgesel bazlı, büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerine başlayacağız.

Amacımız yüzde 75-80 yenilenmiş olan Düzce'nin konut stokunun tamamını yenilemek. Bakın bu depremde bizi kurtaran, insanımızı kurtaran, konut stokumuzun yeni olmasıdır, 1999 Depremi'nden sonra aldığımız tedbirlerdir. Dolayısıyla çok şükür bir can kaybı olmadı. 5,9 hatta hissedilen 8 büyüklüğündeki bir depremde, hiç can kaybı olmaması çok önemli bir göstergedir. Bunun ben Türkiye'nin diğer bölgelerinde, diğer illerinde de örnek bir durum olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum."

"Dün hasar tespitinin yüzde 60-65'i tamamlandı"

Özlü, depremin ardından bütün kurumların seferber olduğunu, şu anda sahada 600 kişilik 300 ekibin hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, "Dün hasar tespit çalışmalarının yüzde 60-65'i tamamlandı. Bugün inşallah yüzde 100'ünü tamamlayacağız. Evlerinde hasar olmayan, evlerinde risk olmayan insanımızı, Düzceli kardeşlerimizi evlerine yerleştireceğiz. Çadırlara en kısa sürede son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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