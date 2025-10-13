Dolar
logo
Spor, insana dair

Okçulukla sosyalleşen Asuman, yarışacağı günlere hazırlanıyor

Düzce'de "ayrık omurga" (spina bifida) olarak adlandırılan doğumsal bozuklukla dünyaya gelen 11 yaşındaki Asuman Coşkun, 8 yaşında başladığı okçuluk sporunda yarışlara katılma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ömer Ürer  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Okçulukla sosyalleşen Asuman, yarışacağı günlere hazırlanıyor Fotoğraf: Ömer Ürer - AA

Düzce

Ailesinin desteğiyle hayata pozitif bakmayı öğrenen Asuman, annesi Hatice Coşkun'un yönlendirmesi ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Gökhan Cengiz'in desteğiyle 8 yaşında okçuluğa başladı.

Gayreti, yeteneği ve performansıyla kendine yeni hedefler koyan Asuman, haftada 2 gün aksatmadan katıldığı antrenmanlar sayesinde akranlarıyla zaman geçirerek sosyalleşiyor.

Anne Coşkun: "Zorluğu var ama her şey Asuman için"

51 yaşındaki anne Hatice Coşkun, Asuman'ın 8 yaşından itibaren okçulukla uğraşmaya başladığını ve severek antrenman yaptığını söyledi.

Asuman'ın sonuna kadar destekçisi olduğunu dile getiren Coşkun, "Asuman okul hayatında da çok başarılı. Aslında yaz aylarında sosyalleşmesi için başlamıştık ama antrenörümüz sağ olsun bırakmadı bizi. Antrenmanlara çok severek geliyor. Ne kadar yorgun olursa olsun 'Anne ben gideyim.' diyor. Arkadaşlarıyla ortamı çok güzel. Zaten amacımız sosyalleşmesiydi." dedi.

Kızının okçuluk sporunda kendine hedefler koyduğunu anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

"Aslında Asuman şu anda yarışacak seviyede. Yalnız bu sporda özel sporcuların 14 yaş sınırı var. Şu anda antrenmanlarla kendisini hazırlıyor. 14 yaşından sonra antrenörümüzle nasıl bir yol izleyeceğiz göreceğiz. Özel bir çocuk olduğu için elbette belli zorlukları ve yorucu olan kısımları var. Zorluğu var ama her şey Asuman için. Onun sosyalleşmesi için çok iyi. Çocuklarımızın zaten kısıtlı olan hayatlarını evde kısıtlamaması lazım. Daha dışarıya dönük yaşasınlar ve bu özel durum içlerine kapanmasına neden olmasın. Bizim gibi özel durumu olan ailelere de öneriyorum. Ben Asuman'a asla 'yapamazsın' demedim. Sürekli 'yapabilirsin', 'başarabilirsin' diye konuştum. Biz Asuman'la sürekli bu şekilde yola çıktık ve mutluyuz. "

Asuman Coşkun ise spora başladığı için çok mutlu olduğunu ve antrenmanlarını hiç aksatmadan çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Antrenör Cengiz: "Asuman çok başarılı, gayretli"

Antrenör Gökhan Cengiz de Asuman'la Gençlik Merkezi'nin bir etkinliğinde tanıştıklarını, yaz kurslarına davetle okçuluk sporuna başladığını söyledi.

Cengiz, "Asuman çok başarılı gayretli. Okçuluk sporunda bedensel engellilerde küçük yaş gruplarının yarışması yok. O yüz hem yaş hem de fiziksel olarak büyümesini bekliyoruz. Belirli yaş seviyesine geldiğinde Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonaları'na hazırlanarak buralarda yarışmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bedensel engelliler okçuluk sporunda çok iyi seviyelerde olduğunun altını çizen Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz federasyon olarak Avrupa, yurt dışında çok iyi bir konumdayız. Bizim de hedefimiz bedensel engelli kardeşlerimizi okçuluk sporuyla tanıştırmak. Bu branş biraz daha temiz ve nezih ortamlarda yapılabiliyor. Bedensel engelli kardeşlerimiz burada gönül rahatlığıyla sporlarını yapabiliyorlar. Biz de elimizden geldiğince bedensel engelli kardeşlerimize bu sporu sevdirmeye çalışıyoruz."

