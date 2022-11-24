Dolar
18.63
Euro
19.38
Altın
1,755.32
ETH/USDT
1,191.30
BTC/USDT
16,507.00
BIST 100
4,880.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Düzce'de hasar gören bazı ev ve iş yerleri görüntülendi

Düzce'de depremin ardından hasar gören bazı ev ve iş yerleri görüntülendi.

Cem Ali Kuş   | 24.11.2022
Düzce'de hasar gören bazı ev ve iş yerleri görüntülendi Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Düzce

Dün saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep Caddesi'ndeki bir iş yeri ile birkaç köyde de ahırlar yıkıldı.

Sarsıntının etkisiyle kent merkezindeki bazı ev, iş yerleri ve camiler ile aralarında Düzce Adliyesi, Cumayeri Kaymakamlığı ve Cumayeri Belediyesinin de bulunduğu kamu binalarında hasar oluştu.

Depremde hasar gören Gaziantep Caddesi'ndeki İbrahimoğlu İş Merkezi ile Aziziye Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartman AA muhabirlerince görüntülendi.

Kayıtlarda, iş merkezinin kolonlarında çatlaklar oluştuğu, duvardaki sıvaların yerlere düştüğü, apartmanda da çatıdan kopan duvarların merdivenlere düştüğü görülüyor.

İş merkezine kontrollü şekilde girilirken, apartmana girişlere izin verilmiyor.

Ekiplerin kent genelindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kandilli Rasathanesinde Düzce depremi değerlendirildi
Çukurca'da öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal pazarı tüm tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna gelmiştir
Sancaktepe'deki metro inşaatında yaşanan iş kazasında bir işçi yaralandı
Düzce'de deprem nedeniyle meydana gelen toprak kırılmaları görüntülendi

Benzer haberler

Düzce'de deprem nedeniyle meydana gelen toprak kırılmaları görüntülendi

Düzce'de deprem nedeniyle meydana gelen toprak kırılmaları görüntülendi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Düzce'de depremde hasar gören camileri inceledi

Düzce'de hasar gören bazı ev ve iş yerleri görüntülendi

Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı

Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı
Adalet Bakanı Bozdağ: Düzce Adliyesi pazartesi sabah itibarıyla normal faaliyetlerini sürdürecek

Adalet Bakanı Bozdağ: Düzce Adliyesi pazartesi sabah itibarıyla normal faaliyetlerini sürdürecek
Depreme karşı binaların "güçlendirilmesi veya dönüştürülmesi" çağrısı

Depreme karşı binaların "güçlendirilmesi veya dönüştürülmesi" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet