Düzce'de hasar gören bazı ev ve iş yerleri görüntülendi
Düzce'de depremin ardından hasar gören bazı ev ve iş yerleri görüntülendi.
Düzce
Dün saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep Caddesi'ndeki bir iş yeri ile birkaç köyde de ahırlar yıkıldı.
Sarsıntının etkisiyle kent merkezindeki bazı ev, iş yerleri ve camiler ile aralarında Düzce Adliyesi, Cumayeri Kaymakamlığı ve Cumayeri Belediyesinin de bulunduğu kamu binalarında hasar oluştu.
Depremde hasar gören Gaziantep Caddesi'ndeki İbrahimoğlu İş Merkezi ile Aziziye Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartman AA muhabirlerince görüntülendi.
Kayıtlarda, iş merkezinin kolonlarında çatlaklar oluştuğu, duvardaki sıvaların yerlere düştüğü, apartmanda da çatıdan kopan duvarların merdivenlere düştüğü görülüyor.
İş merkezine kontrollü şekilde girilirken, apartmana girişlere izin verilmiyor.
Ekiplerin kent genelindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.