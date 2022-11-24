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Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü

Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Özgür Alantor   | 24.11.2022
Ilgaz'ın dorukları beyaza büründü Fotoğraf: Özgür Alantor / AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile Küçük Hacet Tepesine mevsimin ilk karı düştü.

Dağın zirvesinde oluşan kar ve bulutlar, güzel görüntüler oluşturdu.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz'ın beyaz örtüyle ayrı güzel olduğunu dile getirerek, "Kasım ayının son günleri ve dağımız özlediğimiz beyazlığa ve güzelliğine büründü. Doyum olmayan güzellikleri görmek için zirveye çıktık. Ilgaz'ın beyaz gelinliğini giymesiyle fotoğrafçılar için çok güzel görüntüler oluştu." ifadesini kullandı.

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