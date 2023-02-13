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Gündem, Asrın felaketi

İslahiye'de depremler sırasında devrilen 2 vagon vinç yardımıyla kaldırıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen 2 vagon, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Halil Fidan, Cebrail Caymaz   | 13.02.2023
İslahiye'de depremler sırasında devrilen 2 vagon vinç yardımıyla kaldırıldı Fotoğraf: Halil Fidan - AA

Gaziantep

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Garı'nda bekleyen İslahiye-Mersin arasında yolcu taşımacılığı yapan trenin 2 vagonu devrildi.

Vinç yardımıyla düzeltilen vagonlar monte işlemi yapılarak eski haline getirildi.

Depremde zarar gören lokomotif bakım deposunun ise ekipler tarafından yıkımı gerçekleştiriliyor.

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