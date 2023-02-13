İslahiye'de depremler sırasında devrilen 2 vagon vinç yardımıyla kaldırıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen 2 vagon, vinç yardımıyla kaldırıldı.
Gaziantep
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Garı'nda bekleyen İslahiye-Mersin arasında yolcu taşımacılığı yapan trenin 2 vagonu devrildi.
Vinç yardımıyla düzeltilen vagonlar monte işlemi yapılarak eski haline getirildi.
Depremde zarar gören lokomotif bakım deposunun ise ekipler tarafından yıkımı gerçekleştiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.