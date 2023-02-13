Dolar
18.84
Euro
20.19
Altın
1,850.87
ETH/USDT
1,478.90
BTC/USDT
21,538.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’daki Rönesans Rezidans enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Malatya'da 180 saat sonra enkazdan kurtarılan kedi tedaviye alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan binanın enkazından 180 saat sonra çıkarılan kedi, tedavi ediliyor.

Serhat Zafer   | 13.02.2023
Malatya'da 180 saat sonra enkazdan kurtarılan kedi tedaviye alındı

Sivas

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Malatya Zafer Mahallesi'nde yıkılan binadaki arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, enkaz altında bir kedinin olduğunu fark etti.

İtfaiyeciler depremden 180 saat sonra yaralı olarak kurtardıkları kediye ilk olarak su verdi.

Kedinin hayvan barınağına götürüldüğü ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen tutuklandı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham olan kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyorum
TDV'den deprem bölgesine 517 tır yardım malzemesi
Sel afetinin yaşandığı Dereli'de depremzedeler için odun seferberliği başlatıldı

Benzer haberler

Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen tutuklandı

Çin, deprem bölgesine tıbbi ekipman ve malzeme gönderecek

Tayvan'dan depremzedeler için 10 bin battaniye, 600 çadır yola çıktı

Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan tutuklandı
KKTC ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, deprem bölgesinde konteyner kent inşa edecek

KKTC ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, deprem bölgesinde konteyner kent inşa edecek
Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.215 saat 58 dakika uçtu

Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.215 saat 58 dakika uçtu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet