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Gündem, Asrın felaketi

Antakya'da depremin 183'üncü saatinde bir kişi kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Mustafa Yılmaz, Fatih Çapkın   | 13.02.2023
Antakya'da depremin 183'üncü saatinde bir kişi kurtarıldı Fotoğraf: Sergen Sezgin - AA

Hatay

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 183. saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarıldı.

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta depremde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 183. saatinde Hüseyin Berber'e ulaştı.

Enkazın altından kurtarılan Berber, hastaneye kaldırıldı.


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