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Hatay’ın Antakya ilçesindeki Farklı Yaşam Rende Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Nizip'te yıkılan binaya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binaya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

İrfan Aydoğdu   | 14.02.2023
Nizip'te yıkılan binaya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı

Gaziantep

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Furkan Apartmanı'nın yıkılarak 51 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Apartmanın alt katındaki iş yeri sahipleri Faik Öğüt ve Eyüp Öğüt gözaltına alındı.

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