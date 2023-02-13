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Dünya, Asrın felaketi

Tayvan'dan depremzedeler için 10 bin battaniye, 600 çadır yola çıktı

Tayvan halkının, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet yardımı olarak bağışladığı malzemelerin sevkiyatı sürüyor.

Emre Aytekin   | 13.02.2023
Tayvan'dan depremzedeler için 10 bin battaniye, 600 çadır yola çıktı

Pekin

Taipei Türk Ticaret Ofisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, depremzedeler için 10 bin battaniye, 600 çadır ve 5 sahra hastanesi çadırı ile malzemelerini taşıyan THY uçağının Taipei'deki Taoyuan Havalimanı'ndan hareket ettiğini bildirdi.

Öte yandan Türk Ticaret Ofisi ile koordinasyon içinde yardım çalışmalarını yürüten Tzu Chi Vakfı'nın topladığı yardımların ikinci kısmını oluşturan toplam 176 ton malzemenin de Eva Air hava yolu şirketince sabah afet bölgelerine sevk edildiği kaydedildi.

Kuruluşun ilk yardım sevkiyatında gönderdiği 150 ton ihtiyaç malzemesi dün Türkiye'ye ulaşmıştı.

Taipei Türk Ticaret Ofisi, Tzu Chi Vakfı işbirliğinde 9 Şubat'ta depremzedelere ulaştırılmak üzere ihtiyaç malzemelerinin bağışlanması için kampanya başlatmıştı.

Ofis Temsilcisi Muhammed Berdibek, kampanyada çok sayıda malzemenin ellerine ulaştığını, Tayvan halkına gösterdikleri sevgi ve iyilik için şükran duyduklarını ifade etmişti.

Tayvan hükümeti, "asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'ye kurtarma ekipleri göndermiş ve yardımlar için çağrıda bulunmuştu.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve üst düzey hükümet yetkilileri, bir maaşlarını afet çalışmalarına destek için bağışlayacaklarını açıklarken, hükümet olarak 2 milyon dolar nakit yardım taahhüt etmişti. Tayvan halkı da hükümetin bağış için açtığı hesaplara 340 bin dolardan fazla katkı yapmıştı.

Depremlerin ardından Türkiye'ye hareket eden toplam 130 kişilik Tayvanlı iki arama kurtarma ekibi, halen Adıyaman'da çalışmalara destek veriyor.

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