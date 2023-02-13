Hatay'da depremden 181 saat sonra iki kardeş kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden 181 saat sonra Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Harun ve Eyüphan Şerifoğlu kardeşler kurtarıldı.
Hatay
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Merkez Antakya ilçesi Şükrü Kanatlı Mahallesi Burçak Apartmanı'nda ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.
Enkazın altından seslerin geldiği noktada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, depremden 181 saat sonra 8 yaşındaki Harun ve ağabeyi 15 yaşındaki Eyüphan Şerifoğlu'nu kurtardı.
İki kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Amca Ramazan Şerifoğlu, AA muhabirine, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bunları görünce dünyayı unuttuk, her şeyi unuttuk. Bayramımız oldu bizim şu anda. Annelerini yeni defnettik. Babaları da enkazda." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.