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Gündem, Asrın felaketi

Depremde yaralanan 44 kişi Adana'dan uçakla Ankara'ya sevk edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaralanan 44 kişi, uçakla Ankara'ya gönderildi.

Bekir Ömer Fansa   | 13.02.2023
Depremde yaralanan 44 kişi Adana'dan uçakla Ankara'ya sevk edildi Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa - AA

Adana

Adana'daki hastanelere getirilip durumları değerlendirilen yaralıların hava yoluyla başka illere nakli sürüyor. Bu kapsamda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 kişi, ambulanslarla Adana Havalimanı'na getirildi.

Yaralılar, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans uçaklar ile Türk Hava Kuvvetlerine ait CASA tipi ambulans uçak ve Norveç'e ait C-130 askeri nakliye uçağına alındı.

Ankara'ya götürülen yaralıların tedavilerine bu kentte devam edilecek.


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