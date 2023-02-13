Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.215 saat 58 dakika uçtu
Baykar, depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ların toplam 1.215 saat 58 dakika uçuş görevi icra ettiğini bildirdi.
İstanbul
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar #AKINCI ve #Bayraktar TB2 İHA'larımız toplam 1.215 saat 58 dakika uçuş görevi icra ettiler. Milletimiz için varız, milletimizin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.
Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki Bayraktar #AKINCI ve #BayraktarTB2 İHA'larımız toplam 1.215 saat 58 dakika uçuş görevi icra ettiler.— BAYKAR (@BaykarTech) February 13, 2023
Milletimiz için varız, Milletimizin yanındayız. pic.twitter.com/oc0KLRbRw5
9 Bayraktar AKINCI, 35 Bayraktar TB2 (3'ü hızlı haritalama podlu) depremin hemen ardından bugüne kadar toplam 1.215 saat 58 dakika görev uçuşu gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.