Dolar
18.63
Euro
19.21
Altın
1,739.60
ETH/USDT
1,165.20
BTC/USDT
16,546.00
BIST 100
4,775.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kızılay Genel Başkanı Kınık, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi

Düzce'de meydana gelen deprem esnasında düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ömer Ürer   | 23.11.2022
Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi

Düzce

Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 ve Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüklerindeki deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı.

Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi
Şehit öğretmen Aybüke'nin babasından terörle topyekün mücadele çağrısı
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
İklim kriziyle derinleşen gıda güvensizliği yüz binlerce çocuğu tehdit ediyor
Köpeklerin saldırısına uğrayan kadının bacağı kesildi

Benzer haberler

Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi

Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi

Türk Kızılaydan Düzce'deki afetzedelere barınma ve beslenme desteği

Kandilli Rasathanesi: Depremin odak derinliği yaklaşık 6,5 kilometre civarında olup sığ odaklı bir depremdir

Düzce'de depreme yakalanan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

Düzce'de depreme yakalanan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı
İçişleri Bakanı Soylu: 8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar tespit çalışması yapılacak

İçişleri Bakanı Soylu: 8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar tespit çalışması yapılacak
Düzce'de deprem nedeniyle yaralananların sayısı 35'e yükseldi

Düzce'de deprem nedeniyle yaralananların sayısı 35'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet