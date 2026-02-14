Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,074.50
BTC/USDT
69,629.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Göç yolunda yorgun düşen kuğular doğa koruma ekiplerinin gözetiminde

Göç yolunda yorgun düşen 3 kuğu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince uzaktan takip edilerek besleniyor, fotokapanlarla izleniyor.

Ömer Ürer  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Göç yolunda yorgun düşen kuğular doğa koruma ekiplerinin gözetiminde Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Yaklaşık bir ay önce göç yolunda yorgun düşerek Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda mola veren 2'si yetişkin, 1'i yavru 3 kuğu, ekiplerce doğal yaşamları ihlal edilmeden gözlem altında tutuluyor.

Ekipler, uzaktan takip ettikleri ve fotokapanlarla izledikleri hayvanları koruma altında tutarak kıyılara yemleme yaparak "misafirleri"ne özenle bakıyor.

"Vatandaşların bu tür kuşları gördüğünde korumasını bekliyoruz"

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, AA muhabirine, gölün bu yıl anne baba ve yavru olmak üzere 3 kuğu tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Bölgenin göç yolunda bulunmaması nedeniyle bu türlerin genelde az rastlanılan tür olduğunu belirten Şimşek, "Kuğular ılıman iklimi sever. Bu narin türler genelde sazlık, göletler ve kanallar gibi yerlerde dururlar. Bu hayvanlar soğuk iklimden sıcak iklime göç eden hayvanlardır. Kuzey ülkelerinde kışların çok zor geçtiği zamanlarda ülkemizi ziyaret ediyorlar. Bu tür Efteni Gölü'müzün literatüründe var fakat ziyareti çok nadir oluyor." diye konuştu.

Şimşek, kuğuları yaklaşık bir aydır Efteni Gölü ve çevresinde ağırladıklarını dile getirerek "Bu güzel hayvanlarımızı bölgede bulundukları süre boyunca takibe devam edeceğiz. Havalar ısındığında kuşlarımız geldikleri bölgeye tekrar dönecektir. Göç edene kadar kuşlarımıza yoldaşlık etmeyi planlıyoruz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kuğuların sulak alanlar için önemli türler olduğunu belirten Şimşek, "Suya hareket vererek su bitkilerinin yayılmasını sağlarlar. Sulak alanların devamlılık ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan hayvanlardır. Vatandaşların bu tür kuşları gördüğünde korumasını bekliyoruz. Bu tür hayvanlara lütfen zarar vermesinler. Gözlem yapıp fotoğraflarını çeksinler. Bu canlılarımızın çok değerli olduğunu unutmasınlar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İletişim Başkanı Duran, İstanbul'da uluslararası medya temsilcileriyle buluştu
Sivas'ta eriyen kar sularıyla Tecer Irmağı'nın debisi yükseldi
Kars'ta evleri yaşanmaz durumdaki üç aile devlet eliyle yeni yuvalarına kavuştu
İzmir'de istinat duvarının çökmesi sonucu 2 bina ve 6 araç hasar gördü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Göç yolunda yorgun düşen kuğular doğa koruma ekiplerinin gözetiminde

Göç yolunda yorgun düşen kuğular doğa koruma ekiplerinin gözetiminde

İsrail saldırıları ve ablukası, Lübnan'ın güneyinde ekonomik çöküşü ve göç baskısını artırıyor

UMKE hemşiresi, enkazdan 90 saat sonra kurtardıkları Gülsüm ile görüşmeyi sürdürüyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu
Gölcük Tabiat Parkı, Topuk Yaylası ve Karabük'teki ormanlar beyaza büründü

Gölcük Tabiat Parkı, Topuk Yaylası ve Karabük'teki ormanlar beyaza büründü
Depremin ardından kurduğu yeni yaşamında resimle hayata tutundu

Depremin ardından kurduğu yeni yaşamında resimle hayata tutundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet