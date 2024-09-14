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Dünya postacıları Ankara'da buluşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha güçlü ve birleşik bir posta sektörünün yolunun Ankara'da düzenlenecek Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Strateji Forumu'nda açılacağını belirtti.

Zeynep Duyar  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Dünya postacıları Ankara'da buluşacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Evrensel Posta Birliği (UPU) Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Strateji Forumu, 16-17 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.

Açılışını Uraloğlu'nun yapacağı forumda, Avrupa ve Orta Asya'dan posta sektörünün önemli paydaşları bir araya gelecek. Burada, posta ekosisteminde yeniliği ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmenin yolları ile değişen pazar taleplerine sektörün nasıl uyum sağlayabileceği konuşulacak, küresel posta ağının daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde işlemesi için yol haritası oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, bakanlıklardan, posta işletmecilerinden ve düzenleyici kurumlardan yetkililer arasındaki diyaloğu ve işbirliğini teşvik amacıyla yaptıkları forumda Avrupa ve Orta Asya'dan kilit paydaşların bir araya geleceğini vurguladı.

Forum kapsamında posta sektörünün değişen pazar taleplerine nasıl uyum sağlayabileceğinin ve dijital altyapıdan nasıl yararlanabileceğinin tartışılacağını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Daha güçlü, daha birleşik bir posta sektörünün yolu Ankara'da açılacak. Forum, küresel posta ağının daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde işlemesi için bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlayacak. Forumda, UPU'nun birbirine bağlı küresel posta ağını daha fazla geliştirme sürecindeki rolü etrafında Birliğin girişimlerinin tek posta bölgesini nasıl koruduğu ve dünya çapındaki müşteriler ve işletmeler için eşit erişimi nasıl sağladığı masaya yatırılacak. Posta ekosisteminde yeniliği ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmenin yollarıyla değişen pazar taleplerine sektörün nasıl uyum sağlayabileceği konuşulacak. Ayrıca sektörün, dijital altyapıdan faydalanarak bölgesel ve küresel kalkınma hedeflerine katkısı ele alınacak. Ayrıca kapsayıcılık ve dayanıklılığın, özellikle dijital posta altyapıları bağlamında nasıl güçlendirilmesi gerektiğine dair istişarelerde bulunulacak. Buradaki tartışmalar posta sektöründe atılması gereken adımları şekillendirecek."

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