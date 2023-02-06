Dolar
18.83
Euro
20.29
Altın
1,872.88
ETH/USDT
1,630.60
BTC/USDT
22,870.00
BIST 100
4,764.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep'te 10 katlı binanın 2. depremin ardından yıkılması kameraya yansıdı
logo
Gündem

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İslam alemine deprem bölgelerine yardım çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam dünyasına deprem bölgelerine acil yardım çağrısında bulundu.

06.02.2023
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İslam alemine deprem bölgelerine yardım çağrısı

İstanbul

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Birliğin, bölge ülkelerini de etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, İslam ülkelerine ve yardım kuruluşlarına deprem bölgelerine acil yardım ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Müteahhitler Birliğinden üyelerine "iş makinelerini deprem bölgesine yönlendirme" çağrısı
AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

Benzer haberler

Türkiye Müteahhitler Birliğinden üyelerine "iş makinelerini deprem bölgesine yönlendirme" çağrısı

Türkiye Müteahhitler Birliğinden üyelerine "iş makinelerini deprem bölgesine yönlendirme" çağrısı

AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır

Şentop: Meclisin bu haftaki çalışmalarını erteleme kararı aldık

Şentop: Meclisin bu haftaki çalışmalarını erteleme kararı aldık
İstanbul'da taksiciler vatandaşların deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacak

İstanbul'da taksiciler vatandaşların deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacak
Ukrayna: Türkiye'ye kurtarma ekibi göndermeye hazırız

Ukrayna: Türkiye'ye kurtarma ekibi göndermeye hazırız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet