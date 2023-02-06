Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İslam alemine deprem bölgelerine yardım çağrısı
Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam dünyasına deprem bölgelerine acil yardım çağrısında bulundu.
İstanbul
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Birliğin, bölge ülkelerini de etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma içinde olduğu belirtildi.
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, İslam ülkelerine ve yardım kuruluşlarına deprem bölgelerine acil yardım ulaştırılması çağrısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.